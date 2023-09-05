KAHRAMANMARAŞ Andırın'daki Beton Santralimizde çalışacak 37'lik Sermac Beton Pompa Operatörü. 0536.855°01°09
37'LİK SERMAC BETON POMPA OPERATÖRÜ- KAHRAMAN MARAŞ ANDIRIN BETON SANTRALİNE
37'LİK SERMAC BETON POMPA OPERATÖRÜ- KAHRAMAN MARAŞ ANDIRIN BETON SANTRALİNE
ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 05-09-2023 08:29 Güncelleme : 05-09-2023 08:29
KAHRAMANMARAŞ Andırın'daki Beton Santralimizde çalışacak 37'lik Sermac Beton Pompa Operatörü. 0536.855°01°09
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