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37'lik Sermac Beton Pompa Operatörü

37'lik Sermac Beton Pompa Operatörü

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 16-05-2023 08:59   Güncelleme : 16-05-2023 08:59
37'lik Sermac Beton Pompa Operatörü

KAHRAMANMARAŞ Andırın'daki Beton Santralimizde çalışacak 37'lik Sermac Beton Pompa Operatörü.

0536.855 01 09
 

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