37'lik Sermac Beton Pompa Operatörü 37'lik Sermac Beton Pompa Operatörü ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 16-05-2023 08:59 Güncelleme : 16-05-2023 08:59 37 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Emekli Şoför Makam Şoförü KAHRAMANMARAŞ Andırın'daki Beton Santralimizde çalışacak 37'lik Sermac Beton Pompa Operatörü. 0536.855 01 09 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay SARAY Keresteciler'deki Fabrikamıza E-sınfı ehliyetli Bay Garson ve Belboylar BİLKENT'teki kuaförümüze VASIFLI- Vasıfsız gençler. Çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli Terzi Kalfası aranıyor. Vasıflı- Vasıfsız 18- 45 yaş arası ALARKO Servisimize VRF Ustası ve yardımcı Bay Pompacı ve Marketçi. Mobil dorse elektrik döşeyecek mekanik bakımcı çelik konstrüksiyon boyacısı