Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 100 bini geçti.

Ankara

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 100 bini geçti.

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