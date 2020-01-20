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Giriş Tarihi : 20-01-2020 17:38

Eski Korgeneral Metin İyidil'in tutuklanmasına itiraz reddedildi

Eski Korgeneral İyidil'in, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılandığı dava kapsamında geçen hafta tekrar tutuklanmasına yönelik itiraz reddedildi. - ,

Eski Korgeneral Metin İyidil'in tutuklanmasına itiraz reddedildi

Ankara

Eski Korgeneral Metin İyidil'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı dava kapsamında geçen hafta tekrar tutuklanmasına yönelik itiraz reddedildi.

Edinilen bilgiye göre, İyidil'in avukatları tutuklama kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi nezdinde itirazda bulundu.

Daire, inceleme sonucunda itirazın reddine ve İyidil'in tutukluluğunun devamına karar verdi.

İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, istinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 14 Ocak'ta İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti.

Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, 21. Ceza Dairesince incelenmiş ve İyidil hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine İyidil, 16 Ocak'ta tekrar tutuklanmıştı.

 

ETİKETLER: eski korgeneral metin iyidil tutuklanma itiraz
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