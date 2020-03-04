Küresel piyasalar Fed sürprizi sonrası yön arayışında

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "sürpriz" zamanlama ile faiz indirimine gitmesinin neden olduğu şoku atlatmaya çalışıyor.

İstanbul

Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, dün akşam politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam ettiği belirtilerek, oluşan risklere karşın istihdam ve fiyat istikrarına yönelik hedeflerin desteklenmesi için faizlerin düşürüldüğü kaydedildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, "ABD ekonomik görünümüne yönelik risklerin bariz şekilde değiştiği kanaatine vardık. Buna yanıt olarak, ekonomiyi daha da desteklemek için para politikası duruşunda gevşemeye gittik." ifadelerini kullandı.

Fed'in, 2008 küresel krizinden bu yana ilk kez planlı toplantılarının dışında faiz kararı alması piyasalarda şok etkisi yarattı.

Fed kararının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri tarihinde ilk kez yüzde 1'in altına gerilerken, dolar endeksi 96,98 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Dow Jones endeksi yüzde 2,94, S&P 500 endeksi yüzde 2,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,99 değer kaybetti.

Analistler, Fed'in hamlesinin finansal piyasaları desteklemekle birlikte Kovid-19 salgını ve ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri artırdığını belirterek, dolardaki değer kaybı ve güvenli liman arayışındaki yatırımcı talepleriyle altının ons fiyatının yüzde 3,2 değer kazandığına dikkati çekti.

Fed sonrası diğer merkez bankalarının da hızlı bir şekilde destekleyici adımlar atmasının beklendiğini ifade eden analistler, piyasaların ilk şoku atlattıktan sonra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışına daha duyarlı hale gelebileceğini söyledi.

Avrupa tarafında, Fed kararının ardından gözler Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) çevrildi. ECB Başkanı Christina Lagarde'ın önceki gün yaptığı "ekonomiyi desteklemek için gerekenler yapılacak" açıklaması ve Fed kararı sonrası, ECB'nin de faizleri 10 baz puan düşürebileceği tahmin ediliyor.

Dün Fed'in faiz indirimine kadar güçlü alıcılı bir seyir izleyen Avrupa borsaları, kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri verse de günü bir önceki kapanışa göre ortalama yüzde 1 artışla tamamladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,08, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,95 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

Asya'da, Güney Kore Merkez Bankası'nın bugün olağanüstü toplantı gerçekleştireceğini açıklaması, Fed sonrası dünya genelinde parasal gevşeme adımlarının hızlıca hayata geçirileceğini gösterdi. Fed sürprizine karşın Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve vaka sayısındaki artışın devam etmesi ise piyasalarda alımların güçlenmesini engelliyor.

Bu gelişmeler ve Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 26,5 ile tarihi düşük seviyeye inmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kaybetti. Şu dakikalarda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde ise Fed'in faiz indirim kararının gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkileyeceği beklentileri ile dün borsa yükseldi, döviz kurları geriledi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,63 artışla 111.207,27 puandan tamamlarken, 6,0317'ye kadar inen dolar/TL, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,92 azalışla 6,1036'dan kapanış yaptı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1360 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, faizlerdeki düşüş eğiliminin devam edeceği tahminlerinin Türk lirası varlıkları destekleyebileceğini ifade ederek, Suriye ile ilgili gelişmeler ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugünün yoğun veri gündeminde ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI'ların öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 ve 115.000 seviyelerinin direnç, 107.200'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.