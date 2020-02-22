Gülle: Türkiye koronavirüsten dolayı güvenilir liman oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, "Türkiye Çin'deki koronavirüsten dolayı güvenilir liman konumu daha da önem kazandı." dedi.

Istanbul

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri'nin (İTKİB) ev sahipliğinde düzenlenen Hazır Giyim, Tekstil, Deri ve Halı Sektörleri Çalıştayı'na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, koronavirüs nedeniyle Çin imalat sanayisinin sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyledi.

Gülle, "Türkiye Çin'deki koronavirüsten dolayı güvenilir liman konumu daha da önem kazandı. Bu sebeple, dünya alternatif tedarik merkezleri arayışını hızlandırmış durumda. İhracatçılarımız, dünyanın değişen şartlarına karşı hızlı ve proaktif bir şekilde yanıt vermeli, dönüşen ticaret sisteminde ortaya çıkan fırsatları mutlaka değerlendirmelidir." dedi.

"Avrupa Birliği kriterlerine uygun üretim altyapımız ile rakiplerimizin açık ara önündeyiz"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de uluslararası ölçekteki markaların üretimlerinin ağırlıklı bölümünü Çin'de yaptırdıklarını söyledi.

Çin'in 170 milyar doları aşan ihracatıyla dünyanın en büyük hazır giyim tedarikçisi olduğunu bildiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs salgını nedeniyle temsilcilerini Çin'e gönderemeyen uluslararası markalar, alternatif arayışında. Avrupa ve ABD merkezli markalar yaklaşık bir aydır kumaş, yan sanayi ve fiyat konusunda firmalarımızla görüşmeler yapıyor. Avrupa Birliği kriterlerine uygun üretim altyapımız ve kurumsal sosyal sorumlulukta rakiplerimizin açık ara önündeyiz. Döviz kuru daha rekabetçi fiyat vermemize imkan sağlıyor. Çin'den yüzde 1'lik sipariş kayması durumunda bile sadece hazır giyim ihracatımızda yaklaşık 2 milyar dolar artış yakalayabiliriz. Tekstil, deri ve halı sektörlerindeki yansımalarla bu rakam 3 milyar doların üzerine çıkabilir."