Bakan Çavuşoğlu: Cezayir'deki 1200 vatandaşımızı ülkemize getireceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de bulunan 1200 civarındaki Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilerek karantinaya tabii tutulacağını açıkladı.

Ankara

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Video Konferans Toplantısının ardından Milli Savunma Bakanlığında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilki 17 Mart'ta, ikincisi 23-24 Mart'ta 17 ülkeden 5 bin 528 Türk vatandaşı ve ardından farklı ülkelerde eğitim gören çok sayıda öğrencinin ülkeye getirildiğini aktardı.