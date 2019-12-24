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Giriş Tarihi : 24-12-2019 09:03

Trabzon'da 22 noktadaki örtü yangını söndürüldü

Trabzon Valiliği, kentin 10 ilçesinde meydana gelen 22 farklı örtü yangınının söndürüldüğünü bildirdi.

Trabzon'da 22 noktadaki örtü yangını söndürüldü
Trabzon Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir ilçelerinde bugün akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangını meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, yangınların ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Şu ana kadar 22 farklı noktada çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahaleleriyle söndürülmüştür. Ayrıca, halen farklı noktalarda devam etmekte olan yangınlara da Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince müdahaleler sürdürülmektedir. Valiliğimizde, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi marifetiyle ekiplerimizin yangınlara müdahaleleri hassasiyetle takip ve koordine edilmektedir." Öte yandan, meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgarın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşların yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Kriz merkezi oluşturuldu Trabzon Valiliği’nden yapılı yazılı açıklamada, “İlimizin bazı ilçelerinin farklı noktalarında çıkan yangınlar nedeniyle, Valimiz İsmail Ustaoğlu başkanlığında valilik kriz masası oluşturuldu.” ifadeleri kullanıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığındaki kriz masasındaki toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile kurum müdürlerinin katıldığı belirtildi. Arsin ilçesindeki yangının etkisini devam ettirdiği ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.  
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