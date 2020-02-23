İran merkezli depremde Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

İran'daki depremin etkisiyle Van'ın sınıra yakın mahallelerinde bazı kerpiç evler hasar gördü

"AFAD ekiplerimiz Van Özpınar köyüne ulaştı, diğerlerine ulaşmak üzere. Enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu belirtiliyor." diyen Soylu, "5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

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