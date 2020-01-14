EĞİTİM
Giriş Tarihi : 14-01-2020 14:02

Öğretmenlere akıllı teknoloji ve yazılım geliştirme eğitimi verilecek

Öğretmenlere bilişim ve teknoloji alanında çağın taleplerine uygun şekilde yetkinlik kazandırılması amacıyla akıllı teknoloji ve yazılım geliştirme eğitimleri verilecek

Öğretmenlere akıllı teknoloji ve yazılım geliştirme eğitimi verilecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler yetkinse çocukların yetkin olma potansiyelinden söz edilebileceğini belirterek, "Eğer çocuklarımız yetkin öğretmenlerle, bu çağın cevabını verebilen yetişkinlerle karşılaşırlarsa o zaman onlar için daha farklı ufukların açılması işten bile olmayacaktır." dedi.

Selçuk, Sheraton Otel'de yapılan Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımında, organik olan ile dijitalin bütünleştiği bir çağda yaşandığını belirtti.

Ağ yönetimi, siber güvenlik, yapay zeka ve makine öğrenmenin sıradanlaşarak günlük hayatta kullanılan alet ve araçlara dahil olmasının, teknolojinin ne kadar olağanlaştığını gösterdiğini ifade eden Selçuk, ilkokuldaki öğrencilerin "Büyünce ne olacaksın?" sorusuna verdikleri yanıtlardaki birçok mesleğin, iş hayatına atıldıklarında olmayabileceğine dikkati çekti.

Akıllı teknolojilerle ilgili, öğretmenler için Cisco ile beraber düzenlenen eğitimlerin, aslında öğrenciler için yapıldığına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğretmenler yetkinse çocukların yetkin olma potansiyelinden söz edebiliriz. Eğer çocuklarımız yetkin öğretmenlerle, bu çağın cevabını verebilen yetişkinlerle karşılaşırlarsa o zaman onlar için daha farklı ufukların açılması işten bile olmayacaktır. Öğretmenlerin alacağı sertifikalar, öğrencilerin de uluslararası sertifikalara yöneltilmesi, özellikle lise öğrencilerimizin ağ yönetimi, siber güvenlik, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik alanlar, otomasyon gibi birçok alanda uluslararası sertifikalar almasını çok önemsiyoruz. Lisedeki derslerle yetinmeyip eğer bu sertifikaları alırlarsa çok daha gelişme fırsatı bulabilecekler ve sertifikaları biriktirerek dünyanın birçok ülkesinde çalışma imkanı bulacaklardır." 

Öğretmenlere akıllı teknoloji ve yazılım geliştirme eğitimi verilecek

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Cisco Network Akademi iş birliğinde hazırlanan program kapsamında; dijital çağda, çocukların teknolojiyi etkin kullanan, yetkinlikleri güçlü, iş dünyasının ihtiyacı olan becerileri kazanmış bireyler olarak yetişmesi amacıyla öğretmenlere, akıllı teknoloji ve yazılım geliştirme eğitimleri verilecek. Öğretmenlere bilişim ve teknoloji alanında çağın taleplerine uygun şekilde yetkinlik kazandırılmasının hedeflendiği programda, öğretmenlerin, disiplinler arası bir yaklaşımla yazılım, nesnelerin interneti, ağ yönetimi ve siber güvenlik konularındaki bilgi ve becerilerini artırmak da amaçlanıyor.

Ulusal ve uluslararası akredite mesleki gelişim programının pilot eğitimleri, 18-22 Kasım'da Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Programın ilk etabında "Python" eğitimi açılarak 1032 öğretmen 8 haftalık eğitime alındı.

Program kapsamında açılan ağ yönetimi, nesnelerin interneti ve siber güvenlik eğitimleriyle 19 bin bilişim teknolojileri öğretmeni öncelikli olmak üzere toplam 1 milyon öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

 

ETİKETLER: öğretmen akıllı teknoloji ve yazılım geliştirme eğitimi
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