33 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberleri... Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda ağır yaralanan askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi.

Son günlerde yoğun çatışmaların yaşandığı İdlib kentinden dün akşam gelen acı haberle kahrolduk. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı.



Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:



"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler. Şu an itibarıyla hastanemizde 32 yaralımız var."

BAKAN AKAR, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi’nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.