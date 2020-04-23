BM'den 'Kovid-19 ile mücadele, insan hakları krizine dönüşmesin' uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Kovid-19 salgınının, hızla insan hakları krizine dönüştüğü uyarısında bulunarak, ''Tehdidin insan değil, virüs olduğunu unutmayın.'' dedi.

New York

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