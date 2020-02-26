'Koronavirüsün AB ekonomisindeki etkisini değerlendirmek için çok erken'

AB Komisyonu'nun Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Gentiloni, koronavirüs salgınının AB ekonomisi üzerindeki etkisine ilişkin, "Bir değerlendirme ve ciddi bir tahmin henüz mümkün değil." dedi.

Berlin/Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının AB ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Gentiloni, Brüksel'de düzenlendiği basın toplantısında, AB'nin mali kurallarının, gerekli hallerde acil durumlar için daha fazla harcama yapılmasına izin verdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınının yol açtığı aşağı yönlü risklerin kısmi olarak gerçekleştiğine işaret eden Gentiloni, "Bir değerlendirme ve ciddi bir tahmin henüz mümkün değil." dedi.

Gentiloni, gerekli hallerde, AB içindeki acil durumların en kötü ekonomik etkilerine karşı koymak için daha fazla harcamanın AB mali yapısında mümkün olduğunu, AB üyesi ülkelerin bunu kullanma koşullarının önümüzdeki aylarda değerlendirileceğini bildirdi.

Komisyonun "Avrupa Sömestri Kış Paketi" başlıklı raporu açıklandı

Öte yandan, AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomi ve sosyal politikalardaki ilerlemelerinin değerlendirildiği ve tavsiyeler içeren "Avrupa Sömestri Kış Paketi" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, AB ülkeleri arasında ekonomik sorunların önemli ölçüde değişiklik gösterdiği, bu ülkelerin borç ve sürdürülebilirlik zorlukları açısından çok farklı pozisyonlara sahip olmaya devam ettiği aktarıldı.

AB'deki kamu bütçe açığının son yıllardaki düşüş eğiliminin tersine, ortalama olarak tekrar yükselmeye başladığına işaret edilen raporda, mevcut yüksek kamu borcu seviyelerinin bazı üye ülkelerde bir kırılganlık kaynağı olduğu vurgulandı.

Aralarında Yunanistan, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bulunduğu 3 AB ülkesinde aşırı makroekonomik dengesizlikler yaşandığına dikkati çekilen raporda, Almanya, İrlanda, İspanya, Hollanda, Fransa, Hırvatistan, Portekiz, Romanya ve İsveç'te ise hala dengesizliklerin yaşandığı vurgulandı.

Raporda, Yunanistan'ın; zayıf bankacılık sektörü, yüksek işsizlik, büyük kamu borcu ve olumsuz net uluslararası yatırım pozisyonu nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret edilerek, biriken dengesizliklerin gelecek yıllarda daha fazla reform çabaları gerektireceği belirtildi.