SAĞLIK
Giriş Tarihi : 31-10-2021 20:46

31 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

31 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 31 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 347 bin 362 testten 23 bin 948'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 201 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 26 bin 175 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 201 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 31 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 347 bin 362 testten 23 bin 948'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 201 kişi daha hayatını kaybetti....

ÖS 7:52 · 31 Eki 2021·Twitter Web App

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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