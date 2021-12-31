31 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 31 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 372 bin 516 testten 40 bin 786’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 163 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 23 bin 968 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 163 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 40 BİN 786 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 31 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 372 bin 516 testten 40 bin 786’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 163 kişi daha hayatını kaybetti....