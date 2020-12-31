SAĞLIK
Giriş Tarihi : 31-12-2020 19:34

31 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

31 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Galatasaray1429
  • 2Beşiktaş1428
  • 3Alanyaspor1527
  • 4Gaziantep FK1427
  • 5Fenerbahçe1426
  • 6Hatayspor1424
  • 7Fatih Karagümrük1421
  • 8Yeni Malatyaspor1420
  • 9Trabzonspor1520
  • 10Konyaspor1419
  • 11Göztepe1519
  • 12Çaykur Rizespor1419
  • 13Kasımpaşa1519
  • 14Sivasspor1417
  • 15Antalyaspor1517
  • 16Başakşehir FK1416
  • 17Gençlerbirliği1415
  • 18MKE Ankaragücü1412
  • 19Denizlispor1412
  • 20BB Erzurumspor1512
  • 21Kayserispor1410
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