Başkentte yaşlıların kartlı sayaçlarına su yüklemeleri evlerinde yapılacak

Ankara'da, kartlı sayaç kullanan 65 yaş ve üstü vatandaşların su yükleme işlemlerinin, yarından itibaren evlerinde ASKİ ekiplerince yapılacağı duyuruldu.

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, "ASKİ ekiplerimiz kartlı sayaç kullanan 65 yaş ve üstü konut abonelerimizin su yükleme işlemlerini 24 Mart 2020'den itibaren adreslerinde yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, vatandaşların "Alo 153" ve "0312 616 00 00" numaralı telefondan ilgililerle irtibata geçebileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.