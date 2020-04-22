Beyaz Saray önünde ABD'li hemşirelerin koronavirüs protestosu

Yeni tip koronavirüs salgınının "merkez üssü" olan ABD'deki hemşireler, salgın nedeniyle yaşanan kişisel koruyucu ekipman eksikliğini Beyaz Saray önünde protesto etti.

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgınıNE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruzA'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplarRAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleriSAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosuŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması