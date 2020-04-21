SAĞLIK
Giriş Tarihi : 21-04-2020 06:29

ABD Hazine Bakanlığından hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek

ABD Hazine Bakanlığı, koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele için 54 küçük ve 2 büyük hava yolu şirketine toplam 2,9 milyar dolarlık destek sağlandığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığından hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek

Washington

 

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ETİKETLER: korona virüs
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