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ABD Hazine Bakanlığından hava yolu şirketlerine 2,9 milyar dolarlık destek

ABD Hazine Bakanlığı, koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele için 54 küçük ve 2 büyük hava yolu şirketine toplam 2,9 milyar dolarlık destek sağlandığını duyurdu.