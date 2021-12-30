30 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 369 bin 647 testten 39 bin 681’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 139 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 24 bin 854 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 139 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 39 BİN 647 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 369 bin 647 testten 39 bin 681’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 139 kişi daha hayatını kaybetti....