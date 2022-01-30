30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 428 bin 214 testten 88 bin 145’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 189 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 81 bin 530 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 189 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 88 BİN 145 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 428 bin 214 testten 88 bin 145’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 189 kişi daha hayatını kaybetti....