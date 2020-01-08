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Giriş Tarihi : 08-01-2020 10:35

3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları yarın başlayacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından düzenlenen Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın üçüncüsü yarın başlayacak.

3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları yarın başlayacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Lozan kentinde 9-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 5 branşta 14 sporcuyla temsil edilecek.

Dört yılda bir düzenlenen ve bu sene 70'i aşkın ülkeden 15-18 yaş aralığında bin 880 sporcunun katılmasının beklendiği organizasyoda milli sporcular alp disiplini, biatlon, buz hokeyi, curling ve kayaklı koşu dallarında mücadele verecek.

Türkiye, Innsburg 2012'de 4, Lillehammer 2016'da ise 13 kişilik kadroyla yer almıştı.

Lozan 2020'de ay-yıldızlı formayı giyecek sporcular şunlar:

Alp disiplini kayak: Mina Baştan, Derin Berkin.

Biatlon: Mine Kılıç, Barış Oduncu.

Buz hokeyi: Sidre Özer, Kerem Alsan, Ziya Efe Güçlü.

Curling: Berfin Şengül, İfayet Şafak Çalıkuşu, Kadir Polat, Selahattin Eser.

Kayaklı koşu: Fatma Yavuz, Özlem Ceren Dursun, Mehmet Türün.

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