DÜNYA
Giriş Tarihi : 10-01-2020 16:17

Rus ordusu 24 milyar dolara 'donatılacak'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun donatılması için bu yıl 1 trilyon 500 milyar ruble (yaklaşık 24 milyar dolar) harcanacağını bildirdi.

Rus ordusu 24 milyar dolara 'donatılacak'

Moskova

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlıkta katıldığı bir toplantıda, ordunun 2020 harcamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rus Silahlı Kuvvetleri'nin donatılması için 2020'de 1 trilyon 500 milyar rublenin üzerinde bir bütçe öngörülüyor." diyen Şoygu, bu miktarın yüzde 68’inin modern silah sistemlerinin alımı için ayrıldığını dile getirdi.

Rus ordusunun donatılması için geçen yıl 1 trilyon 440 milyar ruble bütçe ayrılmıştı.

 

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