Mühimmatlara yerli 'Kılavuz'

Türk savunma sanayisi, hedeflerin tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle vurulabilmesini sağlayan hassas güdüm kitleri için önemli bir çözüme imza attı.

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda farklı uçak bombaları için güdüm kiti geliştirme faaliyetleri sürerken, bir yandan da kitlerdeki alt sistem ve bileşenler yerlileştiriliyor.

ASELSAN ve Bilkent NANOTAM tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen ve öncelikle hassas güdüm kitlerine entegre edilen Kılavuz-20 Fiberoptik Dönüölçerli Ataletsel Ölçüm Birimi, atış testlerini başarıyla geçti.

Konya-Karapınar'da TÜBİTAK SAGE ile birlikte hassas güdüm kiti atışları gerçekleştirildi. Kılavuz-20 Ataletsel Ölçüm Birimi'nin kullanıldığı atışlarda tam isabet sağlandı. Özellikle Ataletsel Ölçüm Birimi performansının belirleyici olduğu, GPS desteksiz atışta (INS Only) hedef 2,5 metrelik hassasiyetle vuruldu.

Taktik seviye bir ataletsel ölçüm birimi olan Kılavuz-20'nin fiberoptik dönüölçerleri Bilkent NANOTAM ile ortaklaşa, diğer tüm yazılım, donanım ve algoritmaları ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirildi. Kılavuz-20, genel maksat bombaları akıllı hale getiren hassas güdüm kitlerine ek olarak ASELSAN'ın Taktik Seviye Navigasyon Ürün Ailesi'nde de kullanılacak.

ASELSAN, ataletsel seyrüsefer sistemleri ve teknolojileri alanındaki 30 yılı aşan tecrübesiyle Türkiye'nin ilk ve en büyük navigasyon sistemleri tasarımcısı, üreticisi ve entegratörü olarak faaliyetlerini yürütüyor.

Şirketin tüm navigasyon algoritmaları, donanımlarını ve yazılımlarını kendi mühendislik gücüyle geliştirdiği ürünler, yurt içi ve dışındaki birçok platform üzerinde operasyonel koşullar altında başarıyla kullanılıyor.