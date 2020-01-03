YEREL
Giriş Tarihi : 03-01-2020 12:43
2.el otomotiv alım- satımda yeni dönem
Noterlik hizmetlerinde ikinci el araç alım satımlarında noterlerde olası dolandırıcılık olaylarını engelleyecek güvenli ödeme sistemi başlıyor.
1 Şubat 2020 tarihinde uygulamaya geçilecek sistem sayesinde emanet hesabına alınan para, noterlik işleminin tamamlanmasının ardından ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılacak. Bu uygulamayla beraber aynı tarihten itibaren noter ücretleri kredi kartı ya da banka kartıyla ödenebilecek.