GÜNCEL
Giriş Tarihi : 04-02-2020 06:20

ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi

ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.

ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi

New York

ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.

New York'taki temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankasının başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Avukatlar, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ise federal mahkemeden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER:
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA