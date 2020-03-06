DÜNYA
Giriş Tarihi : 06-03-2020 14:18

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

Tunus

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi bombalı saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi. 

Yerel basında çıkan haberlerde patlamanın, büyükelçilik çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerine ait aracın yakınında meydana geldiği belirtildi.

Saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 

 

 

ETİKETLER: abd tunus büyükelçiliği bombalı saldırı
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