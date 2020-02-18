Lübnan'da protestolar yeniden başladı

Lübnan'da hükümet karşıtı protestolarda yaralanan bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından gösteriler yeniden başladı.

Beyrut

Lübnan'da birkaç ay önceki hükümet karşıtı protestolarda yaralanan bir kişinin yaşamını yitirmesiyle gösterilerin yeniden başladı.

Ülkede ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim 2019'da başlayan protesto gösterilerinin ilk günlerinde yaralanan Ahmed Tevfik'in akşam saatlerinde vefat ettiği haberi geldi.

Ölüm haberi üzerine ülkenin kuzeyinde yer alan memleketi Trablusşam'da sokaklara dökülen vatandaşlar, çeşitli sloganlar eşliğinde yolları kapattı.

Trablusşam'ın birçok bölgesinde sokağa dökülen göstericiler, yarın sabah saatlerinden itibaren şehirlerarası yolları kapatma eylemleriyle protestolara devam etme çağrıları yaptı.

Bu arada, başkent Beyrut'ta da toplanan eylemci gruplar, ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Ring Köprüsü'nü bir süre trafiğe kapattı.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı belirtiliyor.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Diyab hükümeti, geçen hafta güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu onlarca göstericinin yaralandığı protesto eylemlerinin gölgesinde meclisten güvenoyu almıştı.

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