Çantasında taşıdığı yapay kalbine gözü gibi bakıyor

Antalya'da kalp hastası Doğan, nakil beklerken kalp destek cihazıyla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. - Anadolu Ajansı.

Antalya Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 62 yaşındaki Zeki Doğan'a, üç yıl önce nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede kalbinin yüzde 22 oranında işlev gördüğü iletildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde baypas ameliyatı olmasına rağmen iyileşemeyen Doğan'a doktorlar, kalbinin her an durabileceğini, yaşaması için kalp nakli olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine uygun organ bulanamadığı için Doğan'a Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından yapay kalp takıldı. Kalbi sevgiyle atıyor Çantasında taşıdığı bazen omzuna astığı kalbine gözü gibi bakan Doğan'ın en büyük destekçisi severek evlendiği 40 yıllık hayat arkadaşı Nurhayat Doğan oldu. En zor günlerinde hep yanında gördüğü eşinin desteğiyle stressiz bir hayat süren, her gün yaklaşık beş kilometre yürüyüş yapan Doğan, kalabalık yerlerde kalbinin çalınma riskine karşı sırt çantasına bırakıyor. Doğan, "can yoldaşım" dediği ve yanından hiç ayrılmayan eşiyle mutlu bir hayat sürüyor Doğan, AA muhabirine, yapay kalp nakli yapılan günü doğum günü olarak kabul ettiğini söyledi. Yapay kalbi olduktan sonra sosyal hayatında bir değişiklik yaşamadığını anlatan Doğan, gözünden sakındığı kalbine çok iyi bakmaya çalıştığını dile getirdi. Kalbi hep eşiyle Eşinin zaman zaman kendisine "Fişini çekerim bak." gibi şakalar yaptığını aktaran Doğan, şöyle konuştu: "Eşim bazen 'Kalbini taşıyabilirim' diyor. 'Kalbim zaten sende' diyorum. Bazen 'Ben taşıyayım sana yük olmasın' diyerek kalbimi elimden alıyor. 'Kalbimde sen varsın zaten, hiç yük olur mu?' diyorum. Eşimi çok seviyorum. 40 yıldır güzel bir evliliğimiz oldu. Beni zorlu süreçlerimde bir an olsun bile yalnız bırakmadı. Kalbim her zaman onunla. Sevgimiz yeni nesile de örnek olsun. Çevremdekilerle saygı ve sevgi çerçevesinde günlerimiz geçiyor. Yürüyüş yaparken biri 'Evladım paranı çantada taşıma, çalarlar' dedi. Kalbim olduğunu söyleyince çok şaşırdı. Otobüste de engelli koltuğuna oturunca kaldırmak isteyenler oluyor. Engelli olduğumu ve yapay kalbimin çantada taşıdığımı söyleyince de inanmıyorlar. Bazen kimliğimi göstermek zorunda kalıyorum." Eşinin kalbini bazen taşıyor Nurhayat Doğan ise bir gün eşinin kalbine dokunabileceğini ve onu zaman zaman taşıyabileceğini aklına hiç getirmediğini söyledi. Doğan, "Yorulunca çantayı bazen ben taşıyorum. Eşimi cihazın pilini takmayı unutmaması için sık sık uyarıyorum. Mutlu bir evliliğimiz oldu, son nefesimize kadar da inşallah böyle sürecek." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.