SİYASET
Giriş Tarihi : 29-01-2020 08:53

Aston Villa Trezeguet'in golüyle finalde

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Leicester City'yi eski Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'nin son anlarda kaydettiği golle 2-1 yenen Aston Villa, finale yükseldi.

Aston Villa Trezeguet'in golüyle finalde

İstanbul

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Leicester City'yi 2-1 yenen Aston Villa, finale yükseldi.

Lig Kupası yarı final ilk maçında 1-1 berabere kalan Aston Villa ile Leicester City, Villa Park'ta oynanan rövanşta karşılaştı.

Ev sahibi Aston Villa, 12. dakikada Matt Targett'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gole 72. dakikada Kelechi Iheanacho ile cevap veren Leicester City, durumu 1-1'e getirdi. Aston Villa, 90+3. dakikada eski Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'nin kaydettiği golle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Aston Villa'nın finaldeki rakibi, Manchester City ile Manchester United arasında bugün oynanacak maçın ardından belli olacak. Manchester City, rakibine konuk olduğu yarı final ilk maçını 3-1 kazanmıştı.

 

ETİKETLER: ingiltere lig kupası aston villa rezeguet futbol
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