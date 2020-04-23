ABD'den Kovid-19 tedavisinde kök hücre denemesine onay

ABD Gıda ve İlaç İdaresi Kovid-19 hastalarının tedavisinde, başka hücrelere dönüşebilme ve kendini yenileyebilme kapasitesine sahip mezenkimal kök hücrelerin kullanmasını öngören klinik denemeye onay verdi.
Ankara
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