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Giriş Tarihi : 21-01-2020 12:55

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 24 Ocak'ta

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 24 Ocak'ta

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine son 16 turunu geçecek, 8 takım katılacak.

Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.

 

ETİKETLER: ziraat türkiye kupası kura çekimi çeyrek final yarı final futbol
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