SAĞLIK
Giriş Tarihi : 29-07-2021 20:54

29 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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29 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 60 yurttaş daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi.

 

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Son 24 saatte 261 bin 198 Covid-19 testi yapıldı. İyileşen hasta sayısı 5 bin 463 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil" diyerek uyarıda bulundu.

 

 

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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