SAĞLIK
Giriş Tarihi : 29-11-2021 20:51

29 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

29 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 358 bin 816 testten 24 bin 317’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 189 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 23 bin 273 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 189 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 358 bin 816 testten 24 bin 317’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 189 kişi daha hayatını kaybetti....

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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