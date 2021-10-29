29 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 351 bin 373 testten 24 bin 409’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 209 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 30 bin 846 olarak açıklandı.

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE 209 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 351 bin 373 testten 24 bin 409’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 209 kişi daha hayatını kaybetti....