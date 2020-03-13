EKONOMİ
Giriş Tarihi : 13-03-2020 17:03

Benzinde 51 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde 51 kuruş indirim

Ankara

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,04 liradan 5,53 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 5,63 liraya düşecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

ETİKETLER: BENZİN İNDİRİM ENERJİ PETROL GAZ İKMAL İSTASYONLARI İŞVEREN SENDİKASI
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2552
  • 2Başakşehir FK2552
  • 3Galatasaray2549
  • 4Sivasspor2549
  • 5Beşiktaş2543
  • 6Alanyaspor2540
  • 7Fenerbahçe2540
  • 8Göztepe2534
  • 9Gaziantep FK2532
  • 10Denizlispor2528
  • 11Gençlerbirliği2528
  • 12Antalyaspor2527
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Yeni Malatyaspor2525
  • 15Çaykur Rizespor2525
  • 16Konyaspor2523
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2519
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA