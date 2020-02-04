EKONOMİ
Giriş Tarihi : 04-02-2020 09:54

Gelir İdaresi Başkanlığına atama

Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığına atama

Ankara

Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.

Atama kararları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Yakup Tekin, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İmirgi, Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Karaman, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına da Vergi Müfettişi Suat Sarıgül getirildi.

 

ETİKETLER: gelir idaresi başkanlığı bekir bayrakdar
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