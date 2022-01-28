SAĞLIK
Giriş Tarihi : 28-01-2022 20:23

28 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

28 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 438 bin 252 testten 93 bin 586’sı pozitif çıktı. Böylece vaka sayısında yeni bir zirveye ulaşıldı. Virüs nedeniyle 210 kişi daha hayatını kaybetti.

 

 

KORONAVİRÜS VAKA SAYISINDA ZİRVE: 93 BİN 586 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 438 bin 252 testten 93 bin 586’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 210 kişi daha hayatını kaybetti....

 

 

ETİKETLER: koronavirüs maske fahrettin koca grip pandemi korona virüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2354
  • 2Konyaspor2245
  • 3Alanyaspor2338
  • 4Adana Demirspor2337
  • 5Fenerbahçe2337
  • 6Beşiktaş2336
  • 7Hatayspor2336
  • 8Başakşehir FK2234
  • 9Gaziantep FK2232
  • 10Sivasspor2331
  • 11Kayserispor2331
  • 12Fatih Karagümrük2330
  • 13Kasımpaşa2327
  • 14Göztepe2327
  • 15Galatasaray2327
  • 16Giresunspor2326
  • 17Antalyaspor2324
  • 18Çaykur Rizespor2322
  • 19Altay2318
  • 20Yeni Malatyaspor2216
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Covid-19 'la ilgili 3. aşıyı yaptırdınız mı?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA