28 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 438 bin 252 testten 93 bin 586’sı pozitif çıktı. Böylece vaka sayısında yeni bir zirveye ulaşıldı. Virüs nedeniyle 210 kişi daha hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISINDA ZİRVE: 93 BİN 586 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 438 bin 252 testten 93 bin 586’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 210 kişi daha hayatını kaybetti....