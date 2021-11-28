28 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 350 bin 385 testten 21 bin 655'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 213 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 20 bin 007 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 213 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 350 bin 385 testten 21 bin 655'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 213 kişi daha hayatını kaybetti....