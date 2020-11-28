SAĞLIK
Giriş Tarihi : 28-11-2020 20:28

28 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAİRÜS

28 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı
NELER SÖYLENDİ?
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KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Alanyaspor820
  • 2Galatasaray1020
  • 3Fenerbahçe920
  • 4Gaziantep FK1015
  • 5Başakşehir FK1014
  • 6Fatih Karagümrük913
  • 7Beşiktaş813
  • 8Konyaspor812
  • 9Kasımpaşa912
  • 10Çaykur Rizespor912
  • 11Yeni Malatyaspor912
  • 12Hatayspor712
  • 13Trabzonspor1012
  • 14Göztepe811
  • 15Sivasspor89
  • 16Antalyaspor99
  • 17BB Erzurumspor88
  • 18Kayserispor87
  • 19Denizlispor96
  • 20Gençlerbirliği85
  • 21MKE Ankaragücü82
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