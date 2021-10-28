28 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 354 bin 580 testten 25 bin 528’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 229 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 27 bin 651 olarak açıklandı.

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE 229 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 354 bin 580 testten 25 bin 528’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 229 kişi daha hayatını kaybetti....