SAĞLIK
Giriş Tarihi : 28-10-2021 19:41

28 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

28 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 354 bin 580 testten 25 bin 528’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 229 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 27 bin 651 olarak açıklandı.

ankahaber.net

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 229 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 354 bin 580 testten 25 bin 528’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 229 kişi daha hayatını kaybetti....

 

 

 

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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