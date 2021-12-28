28 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 368 bin 842 testten 32 bin 176’sı pozitif çıktı.. Virüs nedeniyle 184 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 23 bin 104 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 184 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 32 BİN 176 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 368 bin 842 testten 32 bin 176’sı pozitif çıktı.. Virüs nedeniyle 184 kişi daha hayatını kaybetti....