DÜNYA
Giriş Tarihi : 14-01-2020 08:42

İran'dan İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği sinyali

İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in olaylara müdahalesini sürdürmesi halinde, elçiliğin kapatılabileceği sinyalini verdi.

İran'dan İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği sinyali

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Macaire'in rejim karşıtı gösteriye katılması "yasa dışı ve profesyonelliğe aykırı" şeklinde nitelendirilerek, "İran, Macaire'in içerideki bir gösteriye şüpheli katılımını ve İngiliz makamlarının uygunsuz açıklamalarını şiddetle kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı. 

İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İngiliz yetkililerin Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamaların, ABD'nin attığı adıma ortaklık anlamına geldiği savunulan açıklamada, Macaire'in Tahran'daki gösteriye katılmasının da İran'ın iç işlerine müdahale anlamı taşıdığı vurgulanarak, bu tür hareketlere son vermesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Macaire'in gösteride yer almasının diplomatik ilkelere aykırı olduğu ve bu tür tutumların devam etmesi halinde, İran Dışişleri Bakanlığının Büyükelçiyi çağırmakla yetinmeyeceği uyarısında bulunuldu.

İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, 11 Ocak'ta "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Macaire'in gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun "fahiş biçimde ihlali" olduğunu belirtmişti.

İran ise İngiliz Büyükelçi'nin Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası vermişti.

 

ETİKETLER: iran ingiltere büyükelçiliği
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