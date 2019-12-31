İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldürüp polisi de yaralayan, ardından yaralı olarak yakalanan zanlı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İzmir

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldüren, polisi de yaraladıktan sonra saklandığı evde yaralı olarak yakalanan zanlı, tedavisinin ardından ifade işlemleri için Torbalı'ya götürüldü.

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Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı (53) ve aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren, bir polisi de yaralayan ve düzenlenen operasyon sonucu yaralı olarak yakalanan zanlı Enver Y'nin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince hastaneden alınan zanlı, Torbalı'ya götürüldü.

Bu arada zanlının, ilk yakalandığında polise "ben yapmadım" dediği, otelden kaçarken de bir arkadaşına "Beni almayacak mısın?" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Enver Y. ile birlikte operasyonda yalanan diğer 4 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yerini taksiciler tespit etmiş

Peş peşe işlenen cinayetler ve zanlının yakalanması için yapılan operasyona ilişkin de yeni detaylar ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre cezaevinden yeni çıkan ve Torbalı'ya bir arkadaşını ziyaret için gelen Enver Y'nin, Mehmet Park'ın evini zengin gördüğü için o eve gittiği, diğer konutu ise tesadüfen seçtiği bildirildi.

Olayın gasp ve hırsızlık dışında başka bir bağlantısının henüz tespit edilmediği belirtilirken Enver Y'nin cinayetler sonrası kaçtığı otelin bölgede görev yapan taksicilerin yönlendirmesiyle tespit edildiği belirtildi.

Otele düzenlenen operasyonda bir polisi yaralayan zanlının kaçarak saklandığı evdeki iki arkadaşını da rehin aldığı öğrenildi. Evdeki arkadaşlarına "iki kişiyi öldürdüm, bir de polisi yaraladım" dediği öne sürülen zanlının bu arkadaşlarına silah çekip dışarı çıkmalarını engellediği kaydedildi.

Enver Y, polisin operasyonuyla yaralı olarak ele geçirilirken rehin aldığı iki arkadaşı da gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Enver Y'nin kanında uyuşturucu madde olup olmadığıyla ilgili test yapıldığı bildirildi.

Olayın geçmişi

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü belirtilmişti.

Zanlı, Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle bir bankanın ATM'sine götürmüş, kartından 1500 lira çekmiş ardından Harun Gülcemal'i bırakıp taksiyle otele gitmişti.

Zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden şüpheli, birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.

Zanlıyı markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.

Katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen iki şüpheli, Torbalı ilçesindeki Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış, zanlının Enver Y. ismiyle otele kayıt yaptırdığı, Diyarbakır'dan da 3 gün önce geldiği belirtilmişti.

Enver Y'nin Atatürk Mahallesinde saklandığı eve operasyon düzenleyen polis, zanlıyı yaralı olarak yakalamıştı. Evde iki kişi daha gözaltına alınmış Enver Y, özel bir hastanedeki müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.