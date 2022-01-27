27 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 27 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 424 bin 164 testten 82 bin 180’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 174 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 83 bin 225 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 174 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 82 BİN 180 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 27 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 424 bin 164 testten 82 bin 180’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 174 kişi daha hayatını kaybetti....