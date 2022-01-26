27 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 416 bin 536 testten 77 bin 434’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 188 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 85 bin 501 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 188 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 77 BİN 434 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 416 bin 536 testten 77 bin 434’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 188 kişi daha hayatını kaybetti....