27 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 27 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 358 bin 274 testten 23 bin 759’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 192 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 25 bin 103 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 192 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 27 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 358 bin 274 testten 23 bin 759’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 192 kişi daha hayatını kaybetti....