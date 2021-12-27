27 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 27 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 362 bin 535 testten 26 bin 99’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 157 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 22 bin 24 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 157 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 27 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 362 bin 535 testten 26 bin 99’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 157 kişi daha hayatını kaybetti....