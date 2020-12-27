SAĞLIK
Giriş Tarihi : 27-12-2020 19:08

27 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

27 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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  • Süper LigOP
  • 1Galatasaray1429
  • 2Alanyaspor1527
  • 3Gaziantep FK1427
  • 4Fenerbahçe1426
  • 5Beşiktaş1325
  • 6Fatih Karagümrük1421
  • 7Hatayspor1321
  • 8Yeni Malatyaspor1420
  • 9Trabzonspor1520
  • 10Göztepe1519
  • 11Kasımpaşa1519
  • 12Konyaspor1318
  • 13Çaykur Rizespor1318
  • 14Sivasspor1317
  • 15Antalyaspor1417
  • 16Başakşehir FK1416
  • 17MKE Ankaragücü1412
  • 18Denizlispor1412
  • 19Gençlerbirliği1312
  • 20BB Erzurumspor1512
  • 21Kayserispor1310
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