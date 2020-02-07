EĞİTİM
Giriş Tarihi : 07-02-2020 10:27

750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 750 engelli öğretmen ataması için başvurular bugün sona erecek.

750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor

Ankara

Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak 750 engelli öğretmen ataması başvuruları için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan formu doldurulacak.

Başvuru formu ile istenen belgeler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylattırılacak. Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerine açılan il milli eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 tercihte bulunabilecek.

750 engelli öğretmen ataması 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

 

ETİKETLER: Milli Eğitim Bakanlığı Engelli Öğretmen Atamaları
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